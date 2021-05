Jde o havárii s následným požárem, k níž došlo v sobotu 15. května v 15:15 hodin ve směru jízdy od Příbrami na Prahu u Obořiště, na dálničním kilometru 34,36, připomněla policejní mluvčí Monika Schindlová. „Policisté žádají svědky, kteří v danou dobu místem projížděli a dopravní nehodu viděli, aby se ozvali na telefonní číslo 974 879 259 (251) nebo na linku 158,“ vybídla veřejnost ke spolupráci.

V souvislosti s dosavadními poznatky o nehodě informovala, že pětačtyřicetiletý muž za volantem Audi Q7 dostal na mokré vozovce smyk a narazil do svodidel na pravé straně komunikace, jejichž utržená část zůstala ve voze na místě řidiče. Dále auto vjelo do svahu, načež po nárazu do náletových dřevin sjelo zpět na vozovku. Tam skončilo na střeše a začalo hořet.

„Šofér byl s těžkým zraněním letecky transportován do pražské nemocnice. Jeho syn byl převezen do nemocnice k ošetření,“ shrnula Schindlová následky. Oba pacienty záchranáři přepravili do nemocnice v Praze-Motole. „Hmotná škoda byla vyčíslena na 300 tisíc korun,“ doplnila mluvčí. Znamená to i totální zničení auta. Uvedená částka odpovídá prodejní ceně ojetiny zmiňovaného modelu.