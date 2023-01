Nabourali do zaparkovaných aut a odjeli. Jak v Příbrami, tak v Sedlčanech

Svědky dvou nehod, při kterých někdo naboural do zaparkovaného auta a z místa ujel, hledají příbramští dopravní policisté. Prosí občany, kteří viděli co se stalo a mohli by policistům říci něco bližšího, ať je kontaktují prostřednictvím linky 158. Policejní mluvčí Vlasta Suchánková v pondělí 16. ledna upozornila na novější z obou případů.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv