„Přesně v 3,47 hodin jsme na linku 158 dostali informaci od kolemjedoucího muže, který měl zrovna namířeno do práce, že si všiml auta v potoce. Na místě byl hlídkou nalezen čtyřiasedmdesátiletý muž, který nebyl nijak vážně zraněn, ale byl promrzlý,“ informovala mluvčí policie Barbora Schneeweissová.

Svědek, který událost nahlásil na tísňovou linku, musel místem projíždět záhy po karambolu seniora, protože stále seděl v autě, do něhož mu zatékalo. „Kolegové nám potvrdili, že vozidlo naštěstí neskočilo ve větší hloubce. Nicméně do vnitřku vozidla nateklo zhruba patnáct centimetrů ledové vody,“ dodala mluvčí s tím, že muže sanitka převezla do příbramské nemocnice k ošetření.

Senior odmítl dechovou zkoušku. „Bylo zde tedy důvodné podezření, že byl řidič opilý,“ dodala Schneeweissová.