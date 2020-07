Policie hledá svědky nehod. Té vážné i drobnější

S žádostí o pomoc při objasňování dvou dopravních nehod se obrátili na veřejnost příbramští policisté. Zvlášť v prvním případě by to však od případných svědků zřejmě chtělo hodně vzpomínání. Jedná se totiž o střet, k němuž došlo už v pátek 12. června odpoledne, a to Klaudově ulici v Příbrami u tamější prodejny autodílů – a navíc nebyl příliš nápadný.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv