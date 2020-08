A kriminalisté z Brandýsa nad Labem, kteří se věcí zabývají, věří, že pomoci by svými poznatky či postřehy mohli i všímaví svědci. Očekávají přitom, že cennými podněty by mohli přispět i lidé, kteří se v místě nehody pohybovali třeba už o několik dnů dříve.

V pátek, týden po mimořádné události, se policie obrátila s žádostí o pomoc na veřejnost. Vyzývá ke spolupráci jak řidiče projíždějící po silnici číslo 611 v Zelenči od Mstětic v době od večera v úterý 11. srpna do deváté hodiny v pátek 14. srpna, tak občany pohybující se v okolí skladů mezi Jirny a Nehvizdy. „Kdo by měl jakékoliv informace, které by mohly pomoci v šetření, obraťte se, prosím, na služebnu policie v Brandýse nad Labem – případně můžete volat na bezplatnou linku 158 nebo na telefonní číslo 974 881 600,“ uvedla policistka Eva Hašlová.

Zmiňovaného 14. srpna ujelo na vlečce hned 32 odstavených vozů, které na železničním přejezdu (nesignalizujícím jakékoli nebezpečí ani polohou závor, ani výstražnými světly) najely do právě projíždějícího osobního auta; naštěstí bez fatálních následků na lidských životech. „Následně sedm z ujetých vozů přes výkolejku vykolejilo,“ připomněl Martin Drápal, z Drážní inspekce ČR.

„V důsledku mimořádné události byl poškozen sloup trakčního vedení a stavědlo. Škoda byla vyčíslena na více než 2,5 milionu korun,“ konstatoval dále. Konkrétně na trati dosáhla škoda 2,2 milionu, na vagonech pak 350 tisíc. Osmačtyřicetiletého řidiče auta odvezli záchranáři do nemocnice s lehkým zraněním. Vlastně i jeho vůz vyvázl spíš jen se šrámy. Dopady v provozu příměstské vlakové linky S9 pociťují cestující kvůli omezením v místě nehody ještě nyní: dochází ke zpoždění i rušení spojů.