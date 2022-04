Jisté je jedno. Ať se odehrálo cokoli, stalo se to minulý týden ve středu vpodvečer. V Milínské ulici 20. dubna krátce před 18. hodinou. Není také pochyb o tom, že aktéry se stali řidič Škody Fabia a mladý chodec, který mu vstoupil do cesty mimo přechod pro chodce. Na tom, co se stalo dál, se však nedohodnou.