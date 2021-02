Kuriózní zásah spojený se záchranou lidí, kteří v mrazivém počasí uvízli v osmimetrové výšce, zažili ve čtvrtek 11. února hasiči z Příbrami. S automobilovým žebříkem vyjeli do Narysova na pomoc pracovníkům, kteří byli při ořezávání větví sami vybaveni výškovou technikou: měli vysokozdvižnou plošinu. A právě kvůli ní museli hasiči dopoledne do akce.

Zaseknutá plošina. | Foto: HZS Středočeského kraje

Při výškových pracích se zvednuté rameno plošiny zaseklo. Jakákoli improvizace by byla nebezpečná, a tak se pomoc hasičů stala jediným řešením. Ti uvízlým nešťastníkům pomohli bezpečně zpátky na pevnou zem. Pracovníci ze stávkující plošiny nahoře přestoupili do koše, jímž je vybaven výsuvný žebřík. Pak už to dolů jede skoro jak výtahem.