K poškození pendlových hodin došlo při dopravní nehodě, která se stala v katastru obce Věšín. „Šestapadesátiletý motorista dostal na namrzlé vozovce po projetí začátky s vozem smyk. Auto se stalo neovladatelným a skončilo mimo komunikaci,“ uvedla Monika Schindlová, tisková mluvčí příbramských policistů. Ke zranění osob nedošlo, hmotná škoda však činí 40 tisíc korun.

Nehoda na sněhu na Příbramsku. Ilustrační foto. | Foto: HZS Středočeského kraje

Počasí sehrálo svou roli i u nehody, která se odehrála následující den ráno na dálnici D4 v katastru obce Obořiště. „Dvaatřicetiletý cizinec předjížděl a při zařazování zpět do pravého jízdního pruhu najel na souvislý pás rozbředlého sněhu, dostal smyk, narazil kolem do obrubníku a poté vyjel do travnatého svahu,“ řekla policejní mluvčí. Automobil značky Peugeot skončil nakonec na střeše mimo vozovku. Muž utrpěl lehké zranění, jeho spolujezdkyně vyvázla bez zranění. „Způsobená škoda byla vyčíslena na sto tisíc korun,“ uvedla Monika Schindlová k nehodě.