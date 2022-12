Policie pátrá po autě, které urazilo zrcátko protijedoucímu vozu

Hledá se červené auto, patrně užitkové vozidlo. To je prakticky vše, co vědí příbramští dopravní policisté o nehodě, jejíž řešení jim předali policisté z Prahy. Po příjezdu do metropole nahlásila řidička vozu Suzuki Vitara, že 6. prosince kolem osmé ranní v obci Korkyně poškodilo její vůz jiné auto, které však nezastavilo a z místa odjelo.

