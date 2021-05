Mokrou vozovku nezvládli na Příbramsku během tří dnů celkem čtyři řidiči

/FOTOGALERIE/ Problém neřešit pravou nohou, ale levou. Nedupnout na brzdu, ale vyšlápnout spojku. To je jedno z klíčových doporučení pro případ aquaplaningu, situace, kdy při rychlé jízdě na mokré vozovce ztratí pneumatiky přilnavost a auto přestane být ovladatelné. V uplynulých dnech s vydatnými srážkami se do téhle situace někteří řidiči dostali a ne všichni měli to štěstí, že se kola vzápětí opět „chytila“ a oni mohli pokračovat v jízdě.

Z vážné nehody na D4 nedaleko obce Obořiště 15. května 2021. | Foto: HZS Středočeského kraje