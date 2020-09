Svědky dvou dopravních nehod hledají příbramští policisté. K oběma událostem došlo konce srpna. V prvním případě se policisté obrací na veřejnost v souvislosti s objasněním střetu motocyklu a chodce, ke kterému došlo 24. srpna v 14.48 hodin došlo v Příbrami v ulici Edvarda Beneše.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Archiv

„Motorkář jel ve směru od ulice 28. října do Školní ulice, kdy na křižovatce zastavil u přechodu pro chodce, aby umožnil chodcům bezpečně přejít. Následně mu po rozjetí 23 metrů za přechodem měla vběhnout do jízdní dráhy z pravé strany chodkyně. Tu s vážný poraněním poté převezla sanitka do nemocnice,“ uvedla ke střetu policejní mluvčí Monika Schindlová.