Podle dosavadního šetření policistů měl řidič osobního vozu Škoda Octavia zatím z přesně nejištěných důvodů vyjet z vozovky a narazit do plotu u domu. „Společně s ním ve voze cestoval ještě spolujezdec. Po prvním nárazu do plotu se vůz s oběma odrazil, dostal se na druhou stranu komunikace a následně vlétl do zděného oplocení,“ sdělila mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.