Policisté hledají svědky nehody, ke které došlo v pátek na Příbramsku. Řidička, která ve snaze zabránit střetu s jiným vozem strhla řízení, utrpěla lehké zranění.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Karel Pech

Nehoda se stala v pátek, 14. července, krátce před devátou hodinou ranní v katastru obce Hluboš, na zhruba 38.28 km silnice II/118. Řidička jela ve směru z Jinců na Příbram, když začala předjíždět před sebou jedoucí vůz. „Nicméně podle sdělení řidičky započal i tento řidič neznámého vozu stříbrné metalické barvy také předjíždět, a to nákladní vůz jedoucí před ním. Řidička Fordu, aby zabránila možnému střetu, strhla řízení a vyjela mimo vozovku, kde nejprve narazila do stromu a následně se s vozidlem převrátila na střechu. Sama přitom utrpěla lehké zranění, s nímž byla převezena do nemocnice,“ popsala policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Policisté nyní v souvislosti s objektivním posouzením nehody hledají svědky této kolizní situace, která skončila havárií. „Jakékoliv informace, případně i záběry zaznamenané na palubních kamerách projíždějících vozů, pomohou policistům při stanovení míry zavinění nehody. Vše je možné sdělit policistům na lince tísňového volání 158, kteří přijatá svědectví či informace předají policistům dopravního inspektorátu v Příbrami,“ doplnila Suchánková.