Policistům vysvětlovala, že se to stalo poté, co jí nedalo přednost auto vyjíždějící z vedlejší silnice, Mířilo od obce Dolní Hbity na Višňovou – a nejspíš se prý jednalo o bílou Škodu Octavia. I když „ten druhý“ musel vidět, že havarovala, nijak na to nereagoval: nezastavil a pokračoval v jízdě. „V autě, které bouralo, byla kromě řidičky ještě spolujezdkyně na zadním sedadle; obě ženy vyvázly bez zranění. Rovněž i dechová zkouška řidičky poškozeného vozu byla negativní,“ konstatovala policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.