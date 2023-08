Příbramští dopravní policisté prošetřují havárii, která se stala v katastru obce Jablonná. Řidička osobního vozu skončila s lehkým zraněním v nemocnici.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

K nehodě došlo 21. července krátce před čtvrtou hodinou odpolední na silnici II/118. „Řidička osobního vozu Škoda Octavia zde z dosud nezjištěných příčin sjela do silničního příkopu a následně narazila do betonového propustku. Při nehodě se lehce zranila a z místa ji odvezla Zdravotnická záchranná služba k ošetření do Oblastní nemocnice Příbram,“ uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Policisté zjišťují, jak k nehodě došlo a hledají její svědky. „Podle zjištěných informací se totiž řidička měla vyhýbat neznámému protijedoucímu vozidlu, jehož řidič předjížděl cyklisty. V důsledku toho pak z vozovky úplně vyjela a skončila v příkopu,“ doplnila policistka. Policisté tak hledají nejen případné svědky této kolize, tak i řidiče neznámého vozu či cyklisty, které měl protijedoucí řidič předjíždět.

Informace je možné sdělit policistům prostřednictvím linky 158.