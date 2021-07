Svědky, kteří by mohli pomoci objasnit okolnosti střetu dvou aut nedaleko Sedlčan a najít jednoho z účastníků nehody, hledají příbramští dopravní policisté. Ke srážce došlo před týdnem poblíž lokality Štíleček na křižovatce silnice třetí třídy s místní komunikací. „Ve středu 14. července přibližně patnáct minut před devatenáctou hodinou,“ upřesnil mluvčí policie Zdeněk Chalupa.

Nehoda u Sedlčan. | Foto: Policie ČR

Připomněl, že modré osobní auto značky Suzuki se srazilo s blíže neupřesněným stříbřitým vozidlem; pravděpodobně mercedesem. To po střetu ještě vyjelo mimo silnici na travnatý pás, kde narazilo do sloupku geodetického bodu. Naštěstí se nikdo nezranil. „Neznámý řidič se stříbrným vozidlem následně před příjezdem policistů opustil místo nehody, aniž by na sebe zanechal jakýkoliv kontakt, a odjel pravděpodobně směrem na Svatý Jan,“ konstatoval Chalupa.