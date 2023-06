Svědky i přímo účastníky několika nehod hledají dopravní policisté z Příbramska.

1. června v 9 hodin došlo k dopravní nehodě na dálnici D4 ve směru na Strakonice, v katastru obce Dobříš. Kromě svědků hledají policisté i řidiče osobního vozidla, který po nehodě z místa odjel.

„Podle oznamovatelky by se mohlo jednat o stříbrné osobní vozidlo Volkswagen Golf registrační značky začínající 5SB. Řidič tohoto vozidla se pravděpodobně nedržel ve zúžení pravého okraje komunikace a narazil do boku osobního vozidla Peugeot 206, které řídila 19letá řidička. Vlivem střetu s vozidlem, které poté z místa odjelo, nabourala řidička ještě do dopravního značení,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Truxa.

Pokud máte jakékoliv poznatky nebo informace k výše uvedené dopravní nehodě, ozvěte se prosím policistům na linku tísňového volání 158, anebo se obraťte přímo na příbramské dopravní policisty na čísle 974 879 259.

Řidič naboural do zaparkovaného vozidla

Po řidiči i svědcích pátrají policisté i v případě bouračky z konce května, ke které došlo v ulici K Vodárně 1496 v Dobříši v době od 30. května od 18 hodin do 31. května 13 hodin. Na muže, který přišel ke svému autu, čekalo nemilé překvapení, když zjistil, že mu vůz někdo naboural a poškodil levou zadní část. Viník ale na místě nezanechal žádný kontakt, ani celou událost nenahlásil.

Po řidiči, který do zaparkovaného vozidla Škoda Octavia naboural, nyní pátrají policisté z Dopravního inspektorátu v Příbrami.

Řidička při couvání narazila do jiného auta

Od poškozeného vozu ujela také řidička v Příbrami. K dopravní nehodě došlo 9. května po půl desáté dopoledne mezi ulicemi Školní a Seifertova. Tam měla řidička pravděpodobně stříbrným Fiatem couvat a narazit do levné zadní části VW Touran.

„Kromě svědků hledáme také řidičku přesně nezjištěného vozidla, dle oznamovatele by se mohlo jednat o Fiat stříbrné barvy,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.

Sražený chodec Sedlčanech

Dopravní policisté se na veřejnost s žádostí o svědectví obrací také v případě střetu chodce s osobním vozidlem, k němuž došlo v Sedlčanech v ulici Primáře Kareše 11. května po 23. hodině.

„Dosavadním šetřením hlídka zjistila, že chodec šel po výše uvedené ulici a při přecházení vozovky z jedné strany na druhou, si pravděpodobně nevšiml projíždějícího automobilu, které do něj mělo narazit. O nehodě jsme byli vyrozuměni až následující den, tj. 12. května, proto bychom potřebovali informace jak od svědků, tak od řidiče,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.

