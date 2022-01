V případě alkoholu to znamená překročení hranice jednoho promile, jež se potvrdí při opakovaných dechových zkouškách nebo výsledkem laboratorního rozboru. Jako trestný čin už věc putuje před soud, jenž provinilce může poslat i do vězení; dokonce až na tři roky. Součástí sankce je také pokuta v rozpětí od 25 do 50 tisíc, zákaz řízení na rok až dva a sedm trestných bodů.

Nižší hladina alkoholu v krvi se řeší jako přestupek, za který řidič může dostat pokutu od 2,5 do 20 tisíc korun, zákaz řízení na půl roku až rok a v případě hodnoty nad 0,3 promile také také sedm trestných bodů. Jako přestupek se posuzují i případy odmítnutí dechové zkoušky, kdy hrozí pokuta 25–50 tisíc korun, zákaz řízení na rok až dva a sedm bodů.

Sankce za odmítnutí je tedy přísnější než pro případ, že by řidič nadýchal „jen trochu“ – pokuta, omezení v řízení i trestné body odpovídají situaci, jako kdyby řidič měl upito hodně či pod vlivem alkoholu boural a někoho vážně zranil, či dokonce zabil.

Příbramská policistka Schindlová nicméně upozorňuje, že obava z trestu není v tomto případě rozhodující: klíčová je na sedadle řidiče odpovědnost. „Návykové látky mohou zpomalit reakce řidičů – nestačí potom včas zabrzdit; dále mohou vést k nesprávnému odhadu situace a vlastních schopností, mohou umocňovat agresivitu nebo naopak způsobovat usínání, mají na svědomí také takzvané tunelové vidění,“ vypočetla, co všechno může řidiče „pod vlivem“ postihnout.

Jen si to ve svém stavu neuvědomují – nebo je jim to fuk. Policistka přitom upozorňuje, že stačí malá nepozornost a řidič může zničit život sobě nebo jiným: „Řízení pod vlivem návykových látek může snadno skončit tragicky.“

Celkově loni policisté na Příbramsku loni řešili 1397 dopravních nehod. Předloni jich bylo 1345.