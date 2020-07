Jak se Příbramskému deníku podařilo zjistit, nešťastná událost se stala na koupališti v Jincích, které je přírodním vodním biotopem. Pětiletá dívenka se měla koupat s ostatními dětmi, přičemž se posléze ztratila z dohledu.

Tonoucí dítě vylovené z vody oživovali lidé na koupališti za pomoci telefonické asistované neodkladné resuscitace, kterou po celou dobu poskytovala operátorka tísňové linky až do chvíle, než na místo dorazili záchranáři a dítě si převzali do péče. „Dítě záchranáři resuscituovali několik desítek minut. Nakonec se jim u něj podařilo obnovit vitální funkce a bylo letecky transportováno do nemocnice v Motole,“ potvrdila mluvčí středočeských záchranářů Petra Effenbergerová.