Zraněné osoby přepravily do nemocnice sanity. „Jeden pacient utrpěl středně těžké poranění hrudníku a nohy a byl transportován do Motola. Druhý pacient s pohmožděnou krční páteří byl převezen do příbramské nemocnice,“ potvrdila mluvčí středočeských záchranářů Petra Homolová.