Drsný rok na Příbramsku. Nejčastěji se krade, řádí ale i narkomani a podvodníci

Při nehodě se zranily dvě ženy a dítě. "Jedna byla s bolestí v oblasti kyčle, pánve a zad letecky transportována do Fakultní nemocnice Motol. Druhá žena byla po ošetření s pohmožděním hrudníkem převezena do příbramské nemocnice. Třetí zraněná nezletilá osoba byla převezena do příbramské nemocnice k dovyšetření," popsala mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková.

"Na místě je odtahová služba a po naložení vozidla dokončíme úklid vozovky a budeme se vracet zpět na základnu," napsali po poledni středočeští hasiči na svůj twitterový účet.