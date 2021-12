Když žena vdechla vánočku, příbuzní zavolali ve 20:15 hodin zdravotníky, kteří požádali policii o spolupráci. Hlídka dorazila na místo jako první, pět minut po ohlášení. Žena již měla promodralá ústa a dlaně a na nic nereagovala. Policisté tedy použili Heimlichův chvat. „Tímto chvatem se jim částečně podařilo uvolnit její dýchací cesty a žena začala nabírat vědomí a kašlat. S pomocí policistů i vstala a vše vypadalo, že je vše zažehnáno. Ale tento stav trval pouze chvilku,“ uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Na nic nečekali: Pro ženu v potopeném autě se policisté vrhli do ledové vody

Když se žena po pár vteřinách opět sesunula k zemi, policisté znovu použili Heimlichův chvat, ale vánočku zřejmě žena vdechla velmi hluboko, začala ztrácet puls. „Oba policisté okamžitě zahájili srdeční masáž a použili i připravený přístroj AED (automatizovaný externí defibrilátor). Ten ale výboj nedoporučil, a tak policisté opakovaně aplikovali Heimlichův chvat a současně údery mezi lopatky se jí snažili uvolnit neprůchodné dýchací cesty a zbytky jídla odstraňovat z úst,“ popsala mluvčí. Po nějaké době žena začala mělce dýchat a nabývat vědomí. Policisté ji ihned uložili do stabilizované polohy.

„To už na místo přijeli i profesionální zdravotníci, kteří si ženu ve stabilizovaném stavu převzali do své péče. Pomocí odsávačky jí odpomohli od zbytků vdechnuté vánočky, která jí překážela v dýchacích cestách, a napojili ji na kyslík. To už žena začala pomalu s lékaři komunikovat. Ti ji následně převezli do Oblastní nemocnice v Příbrami,“ doplnila Vlasta Suchánková.

"Je to v krátké době další záchrana života, a musím říci, že značně netradiční, kdy policisté z našeho kraje byli jako první na místě, nic je nezaskočilo a dokázali erudovaně pomoci," sdělil Václav Kučera.

Tragická nehoda u Zalužan. Dva lidé zemřeli, dalšího transportoval vrtulník

"Koncem listopadu zachraňovala policejní hlídka z Obvodního oddělení Sedlčany ženu z auta, které po nehodě skončilo na dně Úklidského rybníka, teď další kolegové - z Obvodního oddělení Dobříš a rovněž značně služebně ,mladí' - zachraňovali ženu, která se dusila a šlo jí o život. Já musím jen konstatovat, že jsem na tyto policisty opravdu hrdý. Je vidět, že výcviky, kterými procházejí v rámci své praxe v našem Školním policejním středisku v Sadské, mají své opodstatnění a význam. Osobně jsem velice rád, že toto výcvikové pracoviště máme a policisté jsou zde vzděláváni k zásahům v různých situacích," pokračoval krajský ředitel. "No a samozřejmě i s těmito kolegy se rád sejdu a osobně jim poděkuji za opravdu úctyhodný čin," uzavřel Kučera.

Jan Papež je u policie čtvrtým rokem, Jan Polák nastoupil teprve v březnu loňského roku.