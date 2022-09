A nepřiměřená rychlost se stala motorkáři osudnou. Svůj stroj totiž nedokázal udržet v pravotočivé zatáčce a vyjel do protisměru. Stalo se to právě v době, kdy tam projížděl v protisměru osobní automobil Škoda Octavia Combi. Motorka se po střetu s jeho pravým bokem nakonec zastavila až nárazem do kamenné zdi. Střet motorkář odnesl zraněním a bez něj nevyvázl ani řidič auta.