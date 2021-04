Vypití půllitrové láhve vodky, v níž se během dopoledne propracoval až ke dnu, přiznal v pondělí 64letý šofér, který krátce po poledni naboural v Kosově Hoře. „Plně se nevěnoval řízení a při vyjíždění od pravého okraje vozovky narazil zadní částí vozu do zaparkovaného automobilu značky Audi,“ poznamenala Schindlová na adresu muže, který nadýchal 2,4 promile a způsobil škodu vyčíslenou na 55 tisíc korun.

„Řidičský průkaz u sebe neměl, v místě svého bydliště ho následně hlídce předložil – byl však neplatný,“ připomněla mluvčí další souvislosti. Muž se nyní bude zpovídat z ohrožení pod vlivem návykové látky. Proč si po takovém popíjení odskočil popojet s autem, bude muž muset vysvětlovat soudu. Je totiž podezřelý z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Vytrestán hned na místě byl v neděli 68letý cyklista, který v neděli necelé dvě hodiny po poledni spadl z kola v Sedlčanech. Ten potřeboval ošetření v nemocnici poté, co v Nádražní ulici zavadil přední pneumatikou o obrubník – a spadl na chodník. „Měl pozitivní dechovou zkoušku; na displeji přístroje se objevila hodnota 2,2 promile,“ uvedla Schindlová, co policisté zjistili ještě před převozem zraněného do nemocnice.