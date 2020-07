Jak často se záchranáři setkávají s úrazem elektrickým proudem?

V poslední době se s úrazy elektrickým proudem nesetkáváme tak často, protože většina domácností již má jističe a chrániče, a tato zařízení dokážou elektrický proud okamžitě přerušit tak, aby to člověka nezabilo. Ale samozřejmě občas se to stane, ovšem takových případů je v dnešní době opravdu jen málo. Sem tam se objeví i zásah bleskem, ale i to bývá ojedinělé.

Co mohou lidé v takové situaci dělat?

Co se první pomoci týká, tak pokud je člověk zasažen střídavým proudem ze zásuvky a vůbec nic se mu nestalo, jenom ho to takzvaně ‚koplo‘, ale nepociťuje na sobě žádné změny, tak nemusí dělat vůbec nic. Jestliže ale cítí, jak mu buší srdce, není mu dobře a kolabuje, tak je ideální zavolat záchranku.

A pokud do něj elektřina stále proudí?

Jakmile je člověk v bezvědomí, nebo ho proud ještě dokonce takzvaně ‚drží‘, klepe s ním, v tom případě je samozřejmě nejdřív potřeba vypnout zdroj, vyhodit pojistky nebo alespoň něčím nevodivým přeruší přívod proudu. Když už je zraněný mimo nebezpečí, tak se může začít s oživováním. Pokud je ten člověk v bezvědomí, tak se mu zakloní hlava, a pokud nedýchá, začíná se s resuscitací – klasickou masáží srdce. Samozřejmě se musí volat záchranná služba.

Nepodceňují lidé nebezpečí elektrického proudu?

Z mého pohledu to většinou podcení profesionálové. Elektrikář, který má 40 let praxe, tak už si proud nevypíná, někdy do toho jde natvrdo, a pak se může stát neštěstí.

Jak zabránit tomu, aby se člověk zachraňující zraněného nezranil sám?

Jestliže například manžel opravuje světlo, manželka stojí pod ním a podává mu žárovku, tak pokud muž dostane elektrický výboj a ona ho bude chytat a nenechá ho spadnout na zem, tak může ten výboj dostat taky. Vím o takovém případu, kdy došlo k úmrtí obou lidí. Pokud je člověk pod proudem, je potřeba se ho nedotýkat, jinak proud může přejít i na vás. Bohužel je lepší takového člověka nechat spadnout na zem…

…což ovšem ten druhý obvykle neudělá.

Lidé to ale většinou neudělají, obvykle se instinktivně, reflexivně snaží toho padajícího chytnout. Ale bývají to naštěstí jen ojedinělé případy. Dokonce i ve velkých podnicích, jako jsou třeba elektrárny, tam mívají striktní bezpečnostní opatření, a když se něco takového stane, tak je to vždycky kvůli nedodržení určitého pracovního postupu. Většina lidí, laiků, má k elektrickému proudu velký respekt a bojí se ho. Ale pak jsou domácí kutilové nebo profesionálové, kteří si říkají: já už všechno vím a znám, a pak se jim ale něco může stát.