Muž, který se nacházel na místě činu, byl údajně v šoku. Co přesně se na místě stalo, policisté vyšetřují.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.