Na místo s velmi špatným přístupem byly okamžitě vyslány dva týmy záchranářů. „V součinnosti s leteckou posádkou z Plzně jsme vyslali dvě posádky, z Březnic a Příbrami. Záchranná akce byla trochu složitější, protože vrtulník neměl pořádně kde přistát. Takže záchranář s doktorem museli z něj vyskakovat asi metr nad zemí a vrtulník poté přistál o několik desítek metrů dál,“ uvedla mluvčí Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Petra Homolová.

Žena byla ihned ošetřena, napojena na plicní ventilaci a kousek transportována sanitním vozem, do kterého jí pomohli dostat i zasahující hasiči, a poté byla přeložena do čekajícího vrtulníku. Ten ženu se zajištěnými dýchacími cestami transportoval do nespecifikované plzeňské nemocnice.

Kromě špatného přístupu místo nebylo jednoduché najít. „Ráda vyzdvihnu výbornou práci našeho operačního střediska, jelikož lokalizace místa, kde k úrazu došlo, nebyla vůbec jednouchá. K orientaci došlo za pomoci podle pouze několika orientačních bodů s použitím map. Šlo o výborný příklad dokonalé spolupráce všech zasahujících složek,“ dodala Homolová.

Zraněná žena měla při jízdě řádně nasazenou přilbu, a to i v době, kdy k úrazu došlo.