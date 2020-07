Za prvních šest měsíců roku ve Středočeském kraji zemřeli při střetech vlaků s auty dva lidé; právě v červnu. Je sto stejný počet jako ve stejném období loňského roku – tehdy byly tragickými měsíci duben a květen. Pohříchu se však v letošních statistikách výrazněji neprojevují koronavirová omezení, jež na čas přinesla výrazné zklidnění dopravy.

Nárůst počtu zraněných

Od ledna do konce června se ve středních Čechách stalo 16 nehod na železničních přejezdech, jež si vyžádaly dva životy a přinesly 32 zranění; loni to ve stejném období bylo 18 událostí s rovněž dvěma mrtvými a pěti zraněnými. Rozdíl v počtu zranění významněji ovlivnil mimo jiné červnový střet motorového vozu s autobusem na Benešovsku – a také větší malér z února. Za celý loňský rok narazil vlak do auta ve středních Čechách sedmatřicetkrát. Následkům těchto nehod podlehlo sedm lidí – a zranění utrpělo 21 osob.

Následky se zhoršují

Tragická čísla se zvyšují celorepublikově, upozornil mluvčí inspekce Martin Drápal. „Zatímco v první polovině roku 2019 umírali lidé při každém sedmém střetnutí na železničním přejezdu, v letošním roce je smrtelná již každá třetí nehoda,“ konstatoval. „Za prvních šest měsíců letošního roku eviduje Drážní inspekce ČR již 18 usmrcených, což je o 38 procent více než za stejné období roku 2019. A téměř stoprocentní nárůst evidujeme v počtu zraněných.“ konstatoval.

Drápal současně varuje, že prázdniny by mohly přinést další zhoršení. Červenec a srpen totiž tradičně bývají obdobím jak s vyšším počtem nehod na železničních přejezdech, tak s vážnějšími následky. Loňský červenec dokonce přinesl smutný rekord: nejvyšší počet usmrcených od roku 2008. „Drážní inspekce apeluje na řidiče, cyklisty i chodce, aby dbali v letních měsících zvýšené pozornosti – a při pohybu v blízkosti železnice byli maximálně opatrní,“ upozornil.

Před železničním přejezdem se řidič musí přesvědčit, zda může koleje bezpečně přejet a za přejezdem pokračovat v jízdě. Pokud ne, nesmí na přejezd vůbec vjet. „Zároveň platí, že nesvítí-li na přejezdu bílé přerušované světlo, je nutné chovat se stejně, jako kdyby byl zabezpečen pouze výstražnými kříži,“ připomíná Drápal. Tedy: 50 metrů před přejezdem jet nejvýše třicítkou a dbát zvýšené opatrnosti. Což platí i v případě, že jsou zvednuté závory, avšak nebliká bílé světlo.