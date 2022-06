Na dálku ovládané zařízení, které potopenou loď natáčelo, nyní objevilo dva další vraky v okolí - koloniální loď a škuner, o nichž se předpokládá, že pocházejí ze stejného období. Tedy z dob, kdy Kolumbie před dvěma stovkami válčila za nezávislost na Španělsku.

Sucho v Iráku odkrylo dávné město s poklady. Celá léta ho ukrývala řeka Tigris

„Nyní máme ve stejné oblasti dva další objevy, které rozšiřují další možnosti archeologického průzkumu,“ řekl BBC velitel námořnictva admirál Gabriel Pérez. „Takže práce teprve začíná.“

Nové snímky, které vědci natočili, nabízejí také dosud nejjasnější pohled na poklad na palubě San José, včetně zlatých slitků a mincí, děl vyrobených v Seville v roce 1655 a neporušeného čínského jídelního servisu. „Archeologové nyní pracují na tom, aby na základě nápisů zjistili přesný původ talířů,“ uvedli v prohlášení úředníci.

Zdroj: Youtube

Vlastnictví slavného vraku je předmětem dlouhotrvajícího právního sporu. Španělsko tvrdí, že loď a poklady náleží jim, protože v době potopení patřila španělskému námořnictvu a jako taková je chráněna předpisy OSN.

Galeona San José

San José byla třístěžňová galeona španělského námořnictva s 64 děly. V roce 1698 byla spuštěna na vodu a v roce 1708 se potopila v bitvě u pobřeží Cartagena v Kolumbii. Byla mimo jiné naložena zlatem, stříbrem a smaragdy v hodnotě přibližně 17 miliard dolarů.

Zdroj: Youtube

Potopená loď byla lokalizována v hloubce šest set metrů oceánografickým ústavem Woods Hole (WHOI) v listopadu 2015. V červenci 2017 bylo oznámeno, že záchrannou operaci bude řídit kolumbijská vláda.

Na své poslední plavbě plula San José jako vlajková loď flotily složené ze tří španělských válečných lodí a čtrnácti obchodních plavidel z Portobela v Panamě do Cartageny v Kolumbii.

Nejstarší známý počítač světa pochází ze starověku, našel se v potopeném vraku

Dne 8. června 1708 se flotila střetla s britskou eskadrou poblíž Barú, což vedlo k bitvě známé jako Wagerova akce. Během bitvy vybuchly na palubě San José prachové zásobníky. Loď byla zničena a potopena i s většinou posádky a jměním nashromážděným v jihoamerických koloniích. Z šesti set lidí na palubě jich přežilo pouze jedenáct.

Hodnota vraku se v roce 2021 odhadovala na přibližně 14,43 miliardy dolarů (335 miliard korun).

Námořní slovník



Galeona byla obchodní nebo válečná plachetnice, která se používala v 16. až 18. století. Konstrukčně vycházela z karaky. Galeona byla 40 až70 metrů dlouhá a její šířka dosahovala jedné třetiny délky. Šlo o velké a těžké plavidlo s vysokými boky a velkou nosností. Ta dosahovala až 1 200 tun.



Karaka byla obchodní nebo válečná loď, která se začala používat ve 14. století ve Středomoří především v Janově a Benátkách, ale od 15. století byla užívána Portugalskem a Španělskem při jejich výzkumných plavbách podél Afriky a do Ameriky. V průběhu 16. století se z karaky vyvinul mohutnější typ lodi, galeona.



Eskadra je označení pro svazek větších válečných lodí stejného druhu, popřípadě menší útvar lodí operujících samostatně v určité oblasti.



Škuner je typ námořní plachetnice o dvou a více stěžních, vyvinutý do konečné podoby v 18. století v USA. Škunery byly stavěny i po celé 19. století a vytlačeny byly až s nástupem mechanicky poháněných lodí ve 20. století.



Stěžeň je u plachetnice dlouhý vertikální stožár, na kterém jsou zavěšena ráhna a plachty. Větší lodě mají několik stěžňů, které mají různou velikost a umístění. Stěžeň je zapuštěn do paluby lodi a přenáší sílu větru na pohon lodi.



(Zdroj: Wikipedie)