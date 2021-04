Denisa Maňásková bude vyprávět o svém ztroskotání na Samoe

Zajímalo by vás, jaké je to uvíznout v srdci Pacifického oceánu? To by vás měla zajímat také nedělní online přednáška, při které bude Denisa Maňásková vyprávět právě o jednom takovém ztroskotání.

Samoa | Foto: Profimedia

KDY: 11. dubna, 20:00

KDE: www.smsticket.cz

ZA KOLIK: od 99 Kč „Samoa se stala naším neplánovaným domovem. Stali jsme se součástí samojské komunity, první měsíce jsme žili jen z toho, co nám rostlo za domem a na plantáži, sbírali denně stovky kokosů, sušili kakaové boby a vyráběli čokoládu, našli naší samojskou mámu, žili s místními ve vesnici na konci světa, pomáhali učit děti ve škole anglicky, přespávali u cizí rodiny po naší pěší cestě ostrovem, která nás vzala za své vlastní,“ uvedla Maňásková. Další přednáška ze série Kolem světa online začíná ve 20 hodin, přičemž vstupenky je možné zakoupit za 99 korun na webu smsticket.cz.