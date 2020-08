Děti dnes čeká trénink s oddíly TJ SOKOL Příbram a BK 2000 Příbram

Děti od 6 let si budou moci vyzkoušet další ze sportovně zábavných tréninků, které se pravidelně konají v rámci série Na hřišti to žije! Tentokrát se bude sportovat na hřišti pod Svatou Horou, a to ve čtvrtek 27. srpna.

Sportující děti. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock