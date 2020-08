KDY: 14. až 16. srpna

KDE: Dobříš

ZA KOLIK: volně přístupné

Její program vypukne v pátek večer (20:00) nočním Leskrosem v dobříšském anglickém parku. Jedná se o běh pro canicrossaře i běžce bez psů. V sobotu čeká na městském fotbalovém stadionu na soutěžící od 8 do 18 hodin první posuzování disciplín – vždy 6 dvojic na poslušnosti a 6 dvojic na obraně. Stejný program je v neděli, avšak jen od 8 do 16 hodin, v 17 hodin následuje vyhlášení výsledků. V neděli od 8 hodin se bude soutěžit také v disciplínách obedience a agility, a to na fotbalovém hřišti Obořiště. „Pro velký úspěch proběhne opět v sobotu odpoledne na hřišti s umělým povrchem MFK Dětské odpoledne o psech a se psy se spoustou zábavy a soutěží, které bude pořádat společnost Pesoklub , která také pečuje o Psí útulek Dobříš . Pokud si pro plnění úkolů přivedete svého domácího čtyřnohého parťáka, bude to skvělé,“ vysvětlují organizátoři. Zábava začíná ve 14 hodin.