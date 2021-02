KDY: 26. ledna, 15:00

KDE: Zoom

ZA KOLIK: volně přístupné

Akce sledujícím připomene životní cestu tohoto národního hrdiny. Svoboda se účastnil první světové války, přičemž se dostal do ruského zajetí a stal se členem Čs. legií. Zapojil se také do druhé světové války, a to jako brigádní generál 1. československého armádního sboru. Ludvík Svoboda vykonával funkci ministra národní obrany, prezidentem byl zvolen v roce 1968. Na konferenci se lze přihlásit přes aplikaci Zoom (www.zoom.us), kde stačí zadat ID 955 0330 6134 a heslo 382947.