Pojistkou bude znít DNB

Příbramský Pojistka Club rozezní v pátek 14. srpna samotný král českého DNB – Pixie! Návštěvníky kromě něj pobaví Volume Plus (Let It Roll, Drumbassterds), Beesu (X-Massacre Festival, Tma), Stanny, Shanix (Youngblood), Johny Player (Soundpolis), Yavo nebo Férovej.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock