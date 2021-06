KDY: 26. - 30. červenec a 23. až 27. srpen od 8:00 - 16:00

KDE: Dobříš, Skřítkov

ZA KOLIK: 2300 korun

23. až 27. srpna se na tématických setkáních pod názvem Naše planeta zaměří na poznávání podmořského světa, života na poušti, v pralese i na Severním pólu. A to pomocí tvořivých dílen, naučných her i pohybových aktivit. Tábory jsou určeny dětem od šesti do dvanácti let. Poplatek je 2300 korun.