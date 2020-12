KDY: 26. prosince, 20:00

KDE: www.jsemmaminkou.cz

ZA KOLIK: 400 Kč

Co by měl a neměl obsahovat jídelníček v tomto věku dítěte? Jak je to s vlákninou u dětí? Jak obstojí doma připravovaná strava proti kupované? Jaký je vhodný pitný režim u dětí? Nejen na tyto otázky se dozvíte odpovědi z úst lektorky Štěpánky Čápové v sobotu 26. prosince od 20 hodin. Poplatek za účast je 400 korun.