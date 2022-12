Předloni taktéž těsně před Vánoci bylo nádherně, slunce, v lese ležel sněhový poprašek… Loni se zamračilo, ale sníh nechyběl… Maraton má 593 metrů převýšení, doprovodná desítka z kytínské návsi 125 metrů. „Hodně zajímavý profil, velmi pestrý, ani rovina, ani těžké kopce,“ pochvalují si účastníci. Loni vyhráli Petr Švarc za 3:12 a Kateřina Kadlečková za 3:54, předloni také v samoběhu Aleš Sedlák za 2:58, předtím David Gerych za 3:00. Ale loni se přidal i vyhlášený sběratel Tomáš Ulma za 6:55 jako svůj 86. maraton roku 2021…

Vyráží se mezi osmou a jedenáctou z A Parku vedle bývalých ledáren v Braníku, tam dostanete startovní číslo a odpípnou vám časomíru. Ti, kdo se chtějí vydat pouze na desetikilometrovou trasu, se mohou připojit mezi dvanáctou a jednou v Kytíně. A do cíle v SK Vlaška na kraji Dobříše je potřeba dorazit do čtvrté hodiny odpolední. Za světla. Není nutné to rvát domrtva, stačí se proběhnout pro radost. S přáteli. I když body do celkového pořadí Trail Running Cupu tady získáte po zásluze.

„Paráda, moc se mi to líbilo. I ten formát. Běžíš si podle sebe, jasně, že chceš, co nejlíp, ale nejsi v takovým stresu z pevného startu, honičky na začátku, postupně se to stejně roztrhá a najdeš si sem tam někoho k sobě,“ říkal Jan Šeliga, který přijel ráno vlakem až z Mariánských Lázní.

A k tomu si připomenul historii starých c. a k. sportsmanů, vždyť tenhle maraton oslaví už 115. narozeniny. Kníže Jeroným Colloredo – Mansfeld (jeho vnuk Jerome nyní opět žije na dobříšském zámku), sportovní nadšenec a protektor závodu, tehdy poprvé v roce 1908 věnoval stříbrný pohár jako hlavní cenu pro nejrychlejšího běžce. Určil trať (tenkrát ještě) z Prahy-Smíchova do Dobříše v délce 40 kilometrů a dal podnět organizátorům závodu z S. K. Slavia.

Díky tomu v nově vytvořeném závodu odstartoval legendární sportovní buditel a spoluautor olympijské charty Jiří Guth-Jarkovský, z tehdejšího kraje Prahy šest běžců doprovázených nejméně dvaceti cyklisty, dvěma automobily a čtyřmi fiakry do Dobříše. Pořadí běžců ještě lze dohledat v Národní knihovně, časy prvních dvou však bohužel nikoliv, neboť byli v cíli dříve, než to stihl oficiální časoměřič na fiakru…

