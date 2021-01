Debakl. Jinak ani nelze nazvat utkání dalšího kola Kooperativa Národní basketbalové ligy mezi celky Nymburka a Hradce Králové. Mnohonásobný český šampion rozstřílel hostující mužstvo 120:63.

Z basketbalového utkání Kooperativa NBL Nymburk - Hradec Králové | Foto: Foto: Tomáš Laš

„Byl to pro nás dobrý zápas. Nasazení bylo dobré, neměli jsme problém od úvodních minut. Oni postrádali svého rozehrávače, který je pro ně velmi důležitý. My se ale soustředili hlavně na sebe a na to, abychom byli připraveni na středeční zápas s Dijonem, což je pro nás nyní nejdůležitější zápas. Zda bylo pro nás dobře, že jsme před tak důležitým zápasem měli takto snadný zápas, to poznáme až ve středu,“ uvedl po utkání Oren Amiel, trenér Nymburka. „Doufám ale že je dobře, že si hráči zvedli střelecké sebevědomí a dostali jsme se do dobrého rytmu. Ale ze zkušenosti vím, že se na to nedá spoléhat, že si střeleckou pohodu přenesete z tréninku na zápas nebo mezi dvěma zápasy. Pokaždé je situace jiná,“ přidal Amiel.