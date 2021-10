„Zatím nejtěžší a nejdelší etapa Rallye du Maroc, dlouhá 341 km, byla hodně tvrdá a umlácená, ale také technická, a to máme rádi. Jelo se nám velmi dobře. Prvních 100 kilometrů jsme letěli v nesmyslném tempu, úplně nádherně,“ popisoval Macík. Ukázalo se, že za nižší výkon může jeden z chladičů, který se znovu ozval i ve třetí etapě. „Ale i přesto jsme si jízdu užili, nikdo nám nedýchal na záda. Navigace vycházela. A dostali jsme se do vedení,“ měl radost navigátor František Tomášek.

Následně na něj a jeho počátku čekala první delší etapa o délce 288 kilometrů. Tvrdá, uskákaná, šotolinová trať i duny daly kamionovým jezdcům šanci prověřit jejich limity. A Arnošt Macíkovi a jeho posádce ukázal, kde potřebuje doladit. „Budeme pracovat na podvozku, který jsme udělali tvrdší, než jsme plánovali. V kabině to bylo velmi bolavé. Dofukovací systém pneumatik potřebuje také dotáhnout. Vypověděl nám poslušnost zrovna před dunami, takže jsme jednou decentně zapadli,“ popisoval mechanik David Švanda.

„Zatím jsem mile překvapen, jak Arnošt funguje. Teploty jsou tu vyšší než na Dakaru, běžně přes 40 stupňů ve stínu. Nový kamion jede jak pila. Je to rychlé, přesné auto. Vede si dobře. I když víme, že plná konkurence na nás bude čekat až v Saúdské Arábii,“ podotkl Martin Macík po prologu.

„Je to krásná soutěž. Kdo sem jede, dobře dělá, protože před Dakarem jsou to opravdu cenné kilometry,“ uvedl v tiskové zprávě na konto marocké Rallye po polovině závodu Martin Macík. S posádkou musel sice každý den řešit některé problému týkající se vozu, nicméně se jedná o “dětské nemoci“. Jinak ale 32letý pilot udává tempo v kategorii kamionů a drží průběžné vedení.

Pilot Martin Macík mladší má za sebou většinu Rallye du Maroc, která slouží jako generálka na blížící se Dakar. Po úvodním prologu a dalších třech etapách je v průběžném vedení. Co je ale důležitější, kamion Arnošt se zatím jeví skvěle, i když mladého řidiče uvěznil kvůli rozpadlému zámku.

