Elévové U11

Elévové Sokola DobříšZdroj: Sokol Dobříš

I tato kategorie se v této sezoně docela pěkně rozrostla, kdy se tréninků účastnilo stabilně cca 22 hráčů. Hlavním cílem u 8-10letých dětí je naučit týmovosti, základní florbalové návyky a i trochu samostatnosti, co se týká přípravy na tréninky. Během sezony se do zápasů postupně zapojovali i hráči, kteří začali trénovat v září a v polovině sezony i nejmladší kluci, kteří ji i dohráli jako přípravu na příští sezonu.

Fantazie! Příbramský volejbal napsal famózní stříbrnou tečku za sezonou

„Myslím si, že parta kluků je dobrá, jen nás trošku mrzí, že se ti starší přesouvají do starší kategorie, ale na druhou stranu se těšíme na nové tváře. Tak to prostě chodí. Doufám, že si kluci sezonu užili jako my trenéři, a těšíme se na soustředění a další sezonu,“ uvedla trenérka Vlasta Doležalová.

Elévové Sokola DobříšZdroj: Sokol Dobříš