Životní úspěch vybojoval berounský tenista Tomáš Macháč na Australia Open. V úterý ráno tady zdolal v prvním kole Španěla Maria Vilellu Martíneze skrečí soupeře, nad nímž český tenista vedl 2:1 na sety a 3:0. A poprvé v kariéře postoupil do druhého kola Grand Slamu.

tomáš macháč | Foto: tenis.cz

V souboji dvou úspěšných kvalifikantů rozhodoval v prvním setu tiebreak. Po velké bitvě ho vyhrál Španěl 7:5, ale Macháč se nepoložil, i když měl problémy i ve druhém dějství. Tam poprvé ztratil podání (2:3), ale naštěstí si ho rychle uhrál zpátky a v napínavé koncovce mu pomohla dvojchyba protivníka, po níž uzavřel sadu na 7:5. Tím se zápas zlomil. Vilellu zlobilo zranění a Macháč už mu nedovolil ani jeden game. Vyhrál třetí set 6:0 a ve čtvrtém rychle utekl na 3:0. Pak Španěl duel skrečoval. „Po zápase sice naznačoval, že ho bolela záda, ale spíš to nedal psychicky. Bylo to pro oba náročné. Dneska to nebylo o tenise, ale o tom, kdo to zvládne v hlavě. Oba jsme kvalifikanti, pro oba to byl dobrý los, žádný z nás nebyl stoprocentní po těžké karanténě,“ vysvětloval Macháč na stránkách tenisovysvet.cz