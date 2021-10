Musel odejít, aby po dvou letech našel s ostatními společnou řeč. Ještě s jedním hráčem měli tehdy jinou vizi ohledně fungování a vznikl spor. „Možná až moc nešikovně a agresivně jsme řekli, že bychom chtěli mít na starosti jeden tým a špatně jsme komunikovali se starší generací. Na základě toho vznikla rozepře, tak jsem se trhnul,“ vzpomíná Vojtěch Paul, jak musel na čas Dobříš opustit.

Před třemi lety se ale vrátil a z usmíření prosperují obě strany. On si vzal na starosti chod takřka celého oddílu. „Všechno ale není na mých bedrech. Michal Cimboch má na starosti nejmenší členy a zastřešuje organizaci co se týče komunikace se Sokolem a sponzorů,“ poukazuje Paul na další důležitou osobu, jež se podílí na fungování dobříšského klubu.

Děti mu dodávají energii

Toho ale zaměstnaly i jiné aktivity a tak se Paul stará o hromadu organizačních věcí. Zařizuje a přerozděluje materiál na haly, dál se musí postarat o sekretářské věci spojené s unií, jako je zajištění soupisek, losovacích aktivů ohledně pořádání v sezoně. Také připravit informace pro ostatní družstva, kde kdo má být, komunikovat s rodiči nebo věci týkající se náborů ve školách. Sám na jedné učí. Z výpisu činností se jedná jenom o několik funkcí, které má v klubu v posledních letech. Letos navíc slaví jubilejní desáté výročí od chvíle, kdy poprvé přišel na florbalový trénink.

Právě tréninky a jejich příprava mu zaberou nejvíce času. Musí zorganizovat jak jednotky pro mládežnická družstva, tak i pro muže. „Všechno se dá, pokud to člověka nabíjí a vidí, že vše má smysl. Áčko mi ubíralo nejvíc energie, teď mi jí vrací a mládež mi ji dává permanentně,“ prohlašuje Paul.

Poslední tři roky se pevně stará o dobříšský klub a od památné chvíle, kdy se s ostatními usmířil při charitativním přátelském zápase se střešovickým Tatranem, se mu povedlo restartovat mužskou složku. Podle Paulových slov se tehdy spustila lavina událostí, která pokračuje až do současnosti. „Sice se pořád neusmívám, ale vnitřně jsem šťastný, protože to je něco neuvěřitelného, i když jsem na ostatní neustále naštvaný kvůli drobnostem,“ říká s ironickým úsměvem 28letý sekretář florbalového Sokola.

Dobříš jde nahoru

Tamější tým má aktuálně přihlášených šest družstev do soutěží Českého florbalu: tři mužské a tři mládežnické. Dobříš reprezentují dorostenci, mladší žáci a elévové, mezi dospělými pak trio týmů hrající postupně regionální přebor, soutěž a třídu. Pak jsou do klubu zahrnuté i menší děti pod vedením Cimbocha, ty ale nehrají oficiální soutěže. A místní Sokol vzkvétá. Letos se poprvé v historii dostal až do čtvrtého kola poháru a byl jedním ze dvou neelitních týmů, které se probojovaly takhle daleko.

A může být ještě lépe. Sám už rok a půl působí i jako trenér u mladších žáků v Tatranu, kam se dostal i díky vzájemné spolupráci obou oddílů. „Vnímal jsem, že se potřebuji posunout dál,“ vysvětluje Paul logický krok směrem dopředu z hlediska vývoje a těží z toho i florbal v Dobříši. „Už spoustu prvků jsem dokázal přenést, samozřejmě v jiné míře, ale dají se správně aplikovat na zdejší prostředí,“ podotýká. Místnímu klubu a lidem v něm můžou poznatky načerpané u jedné z nejlepších florbalových organizací v Česku dodat know-how, jež se pak mohou využít zejména u mládeže.

Vždyť i někteří dobříšští odchovanci se dokázali uchytit v tatranských týmech i v elitních kategorií. Některým se dokonce podařilo nakouknout i do nejvyšší soutěže - superligy. „Těší mě, že ti kluci se takhle dokázali chytit, už jenom za ten oddíl. Také mi dělá radost, že hráči, se kterými jsem začínal trénovat, se zapojují do A-týmu u nás. A i když se vrací, tak chtějí znovu fungovat, což mi dělá stejně velkou radost,“ netají se Paul.

Co se týče florbalu, tak mu pomohlo, že se na tento dynamický sport podíval z několika úhlů pohledu. Nejen jako hráč nebo trenér, ale několik sezon dělal i rozhodčího, čím plnil další povinnost pro klub. „„Vzpomenu si vnímání situace ze druhé strany. Není to o tom, že bych na sudí hulákal. Emoce dokážu vnímat i z jejich pozice,“ vysvětluje Paul s tím, že se jednalo o přirozený vývoj z pozice hráče až i do té současné, trenérské. „Poznal jsem celkově florbalové prostředí a možná, že jak jsem na něj nahlédl i z jiné strany, tak jsem u toho sportu zůstal,“ přemítá.

Těžší organizování

Dopoledne ve škole, odpoledne na trénincích. O víkendu pro změnu opět v hale buď jako hráč, nebo trenér. Moc volného času Vojtěchu Paulovi nezbývá, a když ano, tak ho věnuje přítelkyni, se kterou je dva a půl roku. „Ještě nezažila naplno vytížený režim, který můžu mít,“ žertuje s nadsázkou Paul, protože většinu dobu, co je s ní, tak v Česku a ve světě řádí koronavirus a právě několikaměsíční pauzy mu pomohly dát se dohromady z hlediska fyzické kondice.

Florbalová sezona trvá od konce srpna do začátku května. Školní rok od září do června. Když se k tomu připočte i letní příprava, zbývá Paulovi málo volných dnů. „Mám výhodu ve škole, že jsou prázdniny. Pořád tam je relativně dost času. Je to těžší na organizaci a přizpůsobení, ale dá se stihnout všechno. „Je to o tom, aby se vše dalo spojit dohromady,“ uzavírá Vojtěch Paul, další Hrdina okresu Příbramského deníku.