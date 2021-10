Průběžné vedení v Maroku přišlo vniveč. Macík musel zastavit z Arnoštem po pouhých dvaceti kilometrech předposlední etapy. A když zjistil, co se stalo, rozhodl se raději dál nepokračovat. „Je to kvůli tomu, že se nám proděravěla nádrž. Utíkala nafta. Nemá smysl, aby unikala na brzdy, zadní diferák, aby nám náhodou někde nechytlo auto,“ prozradil Macík ve videu na sociální síti Facebook.

Ještě po dojezdu do bivaku si dával společně naději, že by mohl nastoupit do závěrečné etapy. Přes celou noc dávali proděravělou nádrž dohromady. „Když to půjde, tak pojedeme,“ dával Macík naději ve videu fanouškům, že se pokusí dorazit do cíle marocké rallye.

A skutečně se ve středu postavil na start. Sotva ale ujel kousek, tak se potíže objevily znovu. „Když jsme natankovali 400 nebo 500 litrů, tak kousek odtud to začalo opět téct, ještě na druhé straně nádrže,“ konstatoval smutně Macík. Na druhou stranu ale organizátoři zkrátili poslední úsek na pouhých 100 až 120 kilometrů a český jezdec z hlediska testování už o tolik nepřišel, a i proto se definitivně rozhodl své působení předčasně ukončit. A jak sám prohlásil, bezpečnost a ekologie vyhrála. Lepší odstoupit, než aby auto začalo hořet někde uprostřed pouště.

Příbramský pilot hodně toužil po tom, aby závod dokončil. „Je mi to líto. Chtěl jsem dojet do cíle, ale i to se stává, když máte úplně nové auto. To jsme tady ale otestovali na výbornou. Přesně víme, co se s ním bude dělat,“ komentoval Macík s tím, že Arnošt, jak novému kamionu říká, je otestován na 98% a po příletu domů ho čekají “příjemné“ starosti, co se týče rozhodování, s jakým vozem odcestuje v lednu na Dakar. Ve hře je stále varianta, že by mohl závodit, jak se starším Karlem, tak i novým Arnoštem.