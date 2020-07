Vstup do soutěže přitom domácí posádce vyšel ještě lépe. Zahajovacím testem v ulicích Mladé Boleslavi projela jako druhá nejrychlejší, a nechala tak za svými zády všechny zbylé vozy kategorie R5.

„Trasa Staroměstské RZ vede kolem autosalonu, pokračuje kolem mého zaměstnání a končí u Magistrátu Mladé Boleslavi. Snažili jsme se zkrátka využít dobré znalosti tratě. Skvěle fungovaly i naše pneumatiky Michelin, které byly ve vlhkých podmínkách nejlepší možnou volbou,“ prozradil okolnosti vstupu do závodu Filip Mareš.

Tou správnou premiérou byla tedy pro nově složenou posádku až první „klasická“ RZ s názvem Hradčany. Filip s Radkem na ní začali „až“ sedmým časem. V průběhu etapy ale postupně zvyšovali své tempo a v závěru dne už dílčími časy pravidelně patřili k nejrychlejší trojici. První etapu pak zakončili na čtvrté pozici, se ztrátou 20 vteřin na vedoucí posádku.

„Už dopředu jsem věděl, že přestup na pozici spolujezdce do vozu R5 po boku jednoho z nejrychlejších pilotů u nás, nebude ničím snadným. Bral jsem to jako velkou výzvu a závazek současně. Až první ostré kilometry mi ale ukázaly, že nároky, které Filip na spolujezdce klade, jsou zcela oprávněné. V tomto směru zkrátka posádku dobře prověří pouze skutečný závod. Začátek tedy nebyl z mého pohledu úplně optimální, ale makali jsme na tom společně erzetu od erzety a brzy se to začalo odrážet i v dosahovaných časech,“ sdělil své první pocity z přestupu do „čtyrkolky“ Filipův nový spolujezdec Radek Bucha.

V podobném duchu se nesla pro domácí posádku také nedělní etapa. Dobrý vstup, opatrné první průjezdy a viditelné zlepšení v odpolední sekci. „Bez mučení přiznávám, že mi ani v jednom průjezdu přiliš nesedla RZ Chloudov. Loni jsem na ní havaroval a správný recept jsem na ní nenašel ani letos. Jinak jsem ale z našich výkonů měl zkoušku od zkoušky lepší a lepší pocit a nakonec ani ta bedna nebyla příliš daleko. Pochválit bych chtěl především Radka. Vše zásadní musel zvládnout v rekordně krátkém čase a i když máme co zlepšovat, hlavně druhé průjezdy už byly vážně dobré,“ poslal Mareš slova uznání svému novému spolujezdci.

Modrá Fabia Rally2 Evo se tak s přehledem udržela na čtvrtém místě absolutní klasifikace a domácí podnik pro tým i nově složenou posádku tak dopadl na výbornou. „Jsme opravdu rádi, že sezóna české rally odstartovala. Atmosféra byla i přes omezení úžasná a moc jsme si celý víkend užili. Za to patří velké díky pořadatelům i všem fandům. No a my už teď pomalu upíráme zraky k Rally di Roma Capitale, kde bychom se měli za necelé dva týdny představit,“ prozradil na závěr nejbližší plány Filip Mareš.