V sobotu večer skončila jedna velká sága. Domácí porážkou s Brnem (0:3) v předkole play-off uzavřel profesionální kariéru dlouholetý kapitán volejbalistů Příbrami Martin Böhm. V dubnu 36letý smečař udělal smutnou tečku. Diváci i klub si ale pro něj přichystali poděkování a tleskali mu ve stoje. Velká osobnost Kocourů odešla z palubovky naposledy.

Böhm se rozloučil s kariérou ovacemi ve stoje od diváků | Video: Ondřej Jícha

Přál by si lepší rozloučení, než přímo bezprostředně na palubovce. Soupeř z jihu Moravy byl ale proti a ukončil mu kariéru v Příbrami na jeho domácí půdě. „ Chtěl bych ještě postoupit. Z toho, jak se to vyvíjelo, tak Brno bylo pro nás nepříjemný soupeř, který na nás umí hrát dobře takticky. Mělo zkušené lidi a my jsme na ně neměli,“ uznal sportovně kapitán Kocourů.

Na druhou stranu si chtěl kariéru prodloužit, hrát alespoň ještě jeden zápas venku a zkusit zabojovat ve čtvrtfinále. Osud tomu chtěl, že tečka přišla na domácí palubovce. Po skončení zápasu se tak dočkal poděkování jak od klubu, tak fanoušků, kteří mu dali hold ve stoje. „Bylo krásné, když mi lidi tleskali, hodně hezký pocit. Byl bych ale raději, kdybych postoupil a rozlučka byla pak dodatečně,“ řekl rozpolceně Böhm.

Video, foto: Brno zkrotilo Kocoury i podruhé. Kapitán ukončil kariéru

Odchovanec českobudějovického volejbalu zažil největší sportovní ale v jiném středočeském městě. S Kladnem získal v roce 2010 mistrovský titul či další cenné kovy. Během tohoto angažmá se podíval o rok dřív i na univerziádě v srbském Bělehradě. „Za těch osmnáct let to tam bylo po volejbalové stránce skvělé, protože jsme hráli na špici a zažil jsem si ty nejvypjatější zápasy. Vyhráli jsme titul a byl tam fakt dobrý volejbal na úrovni. Hrál jsem tam se skvělými hráči, kteří mě vytáhli jako mladého,“ vzpomněl v dubnu už 36letý bývalý smečař Kocourů.

I na angažmá v Příbrami ale bude vzpomínat rád. Za jedenáct strávených let se stal ikonou klubu, kapitánem a oblíbený byl i mezi fanoušky. „Každá sezona má něco zajímavého, ať se hraje na prvním nebo posledním místě. Někdy je dobrá parta, jindy horší. Mně se líbilo, jak to bylo rozmanité. V Příbrami budu vzpomínat, jak na lidi, tak na hezké i špatné výkony. S tím půjdu dál,“ uzavřel Böhm.

Z kapitána předsedou? Jen v případě udržení extraligy, říká Böhm

U volejbalu ale zůstane. V příští sezoně se přesune o patro níž, kde bude působit v Dobřichovicích a užívat si hru jako takovou bez ohledu na výkony. „Mám tam spoustu kamarádů. Už jsem jim to slíbil loni. Konec jsem odložil, za což byli na mě trošku naštvaní. Teď už to dodržím,“ prohlásil Böhm.