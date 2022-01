Skvostná náplast na tři porážky. Kozlové udolali zubry v jejich revíru

Mezi muži se schylovalo k překvapení. V úvodu závodu na trati dlouhé 3400 metrů se poroučel k zemi největší favorit Boroš, na čele se usadil Jakub Ťoupalík. Svým tempem zaskočil všechny své soupeře a mířil pro zlatou medaili. Ještě půl kola před koncem měl k dobru deset vteřin a vypadalo to pro něj nadějně, jenomže v závěru mu síly ubývaly, čehož využil Boroš. Na atletickém stadionu ho dojel a v cílové rovince předjel.

„Samozřejmě je to krásné. Na začátku to ale tak radostné nebylo. Hlídal jsem si nájezd do terénu, nechal jsem tam Matěje Stránského najet jako prvního, ale udělal trošku školáckou chybu a šel hned k zemi a sundal i mě. Bohužel jsme se tam ještě zamotali, takže to bylo trošku o nervy. Chtěl jsem si ten závod hlídat a ne stahovat ztrátu. Už jsem popravdě ani nevěřil, že se mi v závěru ještě podaří Jakuba dohnat,“ přiznal v cíli šťastný Michael Boroš.

„Netušil jsem vůbec, že Kuba je odjetý a když člověk na této trati jede sám, tak je to hodně tvrdé. V závěru mi nezbývalo, než jet, co to dá. Už jsem moc nevěřil. Jakub ale začal zpomalovat a mě se podařilo téměř na hraně sil jej dojet a zdolat,“ dodal Boroš, který v lesoparku Borky obhájil loňský titul. Předtím kraloval v letech 2017 až 2019.

Jakub Ťoupalík ztratil před skvělou diváckou kulisou na vítěze jen tři desetiny sekundy a získal svou první medaili mezi elitou. Adam Ťoupalík, šampion z roku 2015, zůstal zpět o 81 sekund a přidal do sbírky třetí domácí bronz po letech 2016 a 2018. Dovršil tak triumf stáje Elkov Kasper, jejíž dres oblékají všichni tři medailisté. Další z velkých favoritů domácí Tomáš Paprstka dojel až šestý.

Výsledky: 1. Boroš 1:01:28, 2. J. Ťoupalík stejný čas, 3. A. Ťoupalík (všichni Elkov Kasper) +1:21, 4. Jelínek (Cyklostar Head Pirelli) +1:34, 5. Vaníček (ČEZ Cyklo Team Tábor) +1:49, 6. Paprstka (Expres CZ-Tufo Kolín) +2:02.

V ženském závodě, který měl start v pravé poledne, ukončila Zemanová sérii pěti triumfů zkušené reprezentantky Pavly Havlíkové. Osminásobná vítězka šampionátu skončila pátá. Stříbro získala Tereza Vaníčková, bronz Nikola Bajgerová.

Od začátku jely favoritky těsně za sebou, od druhého kola se na čele ale osamostatnila suverénní vítězka seriálu Toi Toi Cup Zemanová a od té chvíle bylo jen otázkou, s jakým náskokem vyhraje. V každém okruhu svůj náskok navyšovala, v cíli činil 32 vteřin.

„Psychicky jsem závod zvládla dobře a strašně jsem si ho užila, protože mi vyšlo přesně to, co jsem chtěla, jet celý závod sama, jet si v klidu. Za mě tedy obrovská spokojenost s tím, že se to povedlo takhle krásně odjet bez nějakých chyb. Mohla jsem si závod vychutnat,“ řekla nová šampionka Zemanová.

„Trať se mi zde líbí, již jako kadetka jsem zde vyhrála titul,“ dodala.

Rovněž Vaníčková, jež rozhodla o zisku stříbra během posledního šestého okruhu, má první cenný kov mezi elitou. Bajgerová, která za ní zůstala o osm sekund, už získala bronz před dvěma roky.

Výsledky: 1. Zemanová 52:50, 2. Vaníčková (obě Brilon Racing Team MB) +32, 3. Bajgerová (Force Kck Zlín) +40, 4. Czeczinkarová (LIV Mistral Cycling) +52, 5. Havlíková (Lawi junior team) +1:39, 6. Tvarůžková (EXPRES CZ – Tufo Team Kolín) +2:18.

