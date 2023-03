Volejbalisté Příbrami i podruhé prohráli s Brnem 0:3 na sety a předkolo play-off pro ně skončilo už po dvou zápasech. Stejně jako v prvním utkání, tak i nyní je soupeř předčil na servisu a bez problémů si pohlídal postup. Tečku za profesionální kariérou tak udělal dlouholetý kapitán Martin Böhm, který už dlouho avizoval konec. Dál bude pokračovat v první lize za Dobřichovice.

Poslední výměna Martina Böhma v kariéře | Video: Ondřej Jícha

Kocouři mají po sezoně, která jim v nadstavbové části skončila v nejkratším možném termínu. Už po dvou zápasech. V sérii s Brnem se ukázal být klíčovým prvkem servis, kde Příbramští za soupeřem zaostávali a nedokázali ho dostat pod tlak tak, jako on je. V domácí odvetě sice předvedli slibnější výkon než ve středu, nicméně Jihomoravané byli kvalitnějším týmem a bez problémů postoupili do čtvrtfinále.

„Zahráli jsme lépe než v Brně. Na soupeře jsme ale nestačili servisem, který má dobrý. My jsme měli hodně zkažených, neúčinných podání. To byl klíč. Oni výborně čapali v poli, naopak my jsme měli málo razantní útoky,“ mínil bezprostředně po porážce blokař Kocourů Lukáš Trojanowicz.

Domácí drželi krok se soupeřem v první sadě, než přišel bolestivý výpadek za stavu 15:13. Z následujících jedenácti výměn dokázala Příbram uhrát jedinou a Brno se snadno ujalo vedení 1:0 na sety. „Celý výpadek souvisel s naším příjmem, jejich dobrým servisem a naší ztrátou. Oni nás pořád blokovali, nebo chytali v poli,“ hledal příčiny Trojanowicz.

Dobrý začátek vystřídalo zpráskání. Kocouři dostali v Brně za uši

Ve druhé sadě předvedla Příbram nejlepší výkon v celé sérii. Se soupeřem hrála dlouho vyrovnanou partii, avšak koncovka patřila hostům, kteří už byli jediný krok od čtvrtfinále. K němu razantně vykročili hned zkraje třetí sady, kdy se ujali vedení 6:1. „Oni do toho šli zase razantním servisem a my jsme ho neustáli,“ smutnil Trojanowicz.

Domácí se dokázali ještě vzchopit a srovnali na 19:19, nicméně závěr patřil opět Brnu. Blokař Kocourů jim dvěma vyhozenými útoky přichystal dva mečboly. „To byla spíš moje strašná kravina, nechal jsem se vybláznit,“ káral 22letý volejbalista. První z nich hosté promarnili, druhý už nikoliv a mohli slavit postup mezi nejlepších osm. Zároveň tak ukončili profesionální kariéru domácímu kapitánovi Martinovi Böhmovi, který už dopředu avizoval, že letošní sezona byla jeho poslední.

„Zápas se nám moc nepovedl. Soupeř nám nesedl, hrál na nás takticky dobře. V sezoně jsme s ním čtyřikrát poměrně jasně prohráli, což vyústilo v ten výsledek a průběh,“ shrnul objektivně lídr Kocourů. „Budu hrát za Dobřichovice. Mám tam spoustu kamarádů. Už jsem jim to slíbil loni. Konec jsem odložil, za což byli na mě trošku naštvaní. Teď už to dodržím. Volejbal si budu užívat spíš, než bych byl na výkony,“ uvedl Böhm.

Příbram – Brno 0:3 (-19, -22, -22)

Esa: 3:1. Bloky: 9:10. Rozhodčí: Rychlík, Dušek. Diváci: 715

Příbram: Trojanowicz (4), Rosenbaum (2), Böhm (4), Šábrt (6), Hulpach (18), Duarte (5), libero Ureš. Střídali: Winck (1).