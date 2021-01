Pocity radosti a štěstí, které na Dakaru dosud nepoznali, zažili v úterní etapě s pořadovým číslem devět členové sedlčanského týmu Big Shock! Racing. Jejich kamion s posádkou Martin Macík, František Tomášek a David Švanda se dočkal premiérového etapového vítězství v nejslavnějším motoristickém závodě světa. „Konečně první vítězství v etapě. Trvalo to devět let,“ zářil v cíli Martin Macík. „Za celý tým také děkujeme všem fanouškům, kteří nám drží palce a partnerům, kteří nás podporují,“ doplnil svého syna šéf týmu Martin Macík starší.

Sedlčanská posádka Martina Macíka má za sebou úvodní prolog Dakaru 2021. | Foto: MM Photography

V pondělí dojel Macíkův černožlutý kamion sotva do cíle. Přes noc ale prošel důkladným servisem, který mu zajistil perfektní kondici a odolnost pro dnešní pokračování. Posádka vystartovala na trať kolem města Neom, jež nabídla 456 měřených kilometrů s velkým odhodláním a celou dobu jela na maximum. Vyrazila jako osmá v pořadí a postupně stoupala pořadím. V druhé polovině extrémně prašné a náročné etapy se pak dostala do vedení, které přehledem podařilo uhájit až do cíle. „Karlovi (jméno závodního speciálu pozn. red.) jsme dali na zadek. Každopádně, bylo to dneska náročné, dlouho jsem se tak nezapotil. Ale zahřálo to u srdce a ukázali jsme, že rychlost máme. Musíme ale bojovat dál,“ podotkl Macík.