Oblast Ha’il dostála své pověsti a v osmé etapě letošního Dakaru přichystala závodníkům nejedno překvapení. Přesto se Macíkově posádce ve složení se podařilo etapu dokončit na druhém místě se ztrátou necelých dvou minut na vítěze. V celkovém pořadí oranžové trio stále vede.

Martin Macík zvládl i kameny. Dál míří za vítězstvím na Dakaru | Foto: MM Photography

Závodní speciál ze sedlčanské dílny se s terénem oblasti Ha’il setkal už loni, kdy si odbýval svou dakarskou premiéru. Letos ho naštěstí nečekala na trase žádná zrádná řeka, ale kamení a skalám se vyhnout nemohl. „Čenda nás podržel, i když jsme s ním párkrát letěli vzduchem a nějaký ten šrám si z etapy odnesl. Nic, kvůli čemu bychom museli zastavovat, takže za mě opět povedená etapa, co se týče technické stránky,“ chválil kamion David Švanda.

Na trase, kde se střídaly snad všechny druhy terénu, které jsou v Saúdské Arábii k vidění, nedarovali posádkám organizátoři nic jen tak ani z hlediska navigace. Písek, prašné cesty, kameny, planiny, a nakonec i písečné duny, to je téměř navigační bingo. „Neměli jsme to zadarmo. Terén byl chvíli kamenitý a tvrdý, pak zase měkký a písčitý, takže to prášilo. V dunách se pak ne všechno dá vyjet na první dobrou, takže jednou jsme se trochu zdrželi, ale body máme všechny,“ shrnul dojmy navigátor František Tomášek.

Oranžová posádka dokončila etapu na druhém místě se ztrátou jedné minuty a osmnáct sekund na vítěze. To znamená, že čtyři etapy před koncem letošního Dakaru se v celkovém pořadí stále drží na první příčce. „Osmá etapa byla super. V první části jsme se drželi ostatních kamionů, než se to trochu roztrhalo po transferu. Ten byl opravdu dlouhý, ale alespoň člověk ušetří síly. V Čendu mám čím dál tím větší důvěru, takže jsme letěli i přes lávové kameny na posledních kilometrech. Ztráta na prvního je minimální, takže za mě spokojenost,“ říká pilot Martin Macík.

Z oblasti Ha’il se účastníci Dakaru zítra přesunou zpět do Alula, kde absolvovali první letošní etapy. Terén jim tedy bude částečně známý, přesto se může stát cokoliv. Čenda s posádkou jsou připravené držet tempo celých 417 km, na kterých je jistě budou pohánět i podpisy fanoušků, které vezou na bočnicích s sebou.