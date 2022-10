Extrémně náročný závod zatím nabídl perfektní rozcvičku nejen Čendovi, ale i jeho posádce, která určité momenty zažívá zcela poprvé, přesto je dokáže operativně řešit. Jízdu českých závodníků zatím marně ohrožovaly proražené pneumatiky, poztrácené nářadí, zákeřné duny či navigační triky. Mechanici po několika perných nočních směnách, kdy postupně odhalili a napravili slabá místa nového vozu, konečně zvolňují. Tým postupně získává představu, co všechno jeho nový kamion sestrojený pro Dakar 2023 dokáže. A z dosavadních poznatků začíná mít radost… Do konce závodu zbývají poslední dvě etapy.

Video, foto: Drsný start v Maroku. Čenda dostal záhul. Macík přesto vede

Mechanici týmu pracovali na Macíkově novém kamionu až do poslední chvíle před sobotním startem Rallye du Maroc. Potřebovali odladit pár nedostatků, což se nakonec podařilo. Přesto v týmu panovalo napjaté očekávání. Jakmile však posádka, kterou kromě pilota Martina Macíka tvoří navigátor František Tomášek a mechanik David Švanda, vyrazila na trať, nebylo pochyb, že plyn bude v pohotovosti a Čenda dostane pěkně zabrat.

Úterní třetí etapa přinesla posádce další “poprvé“ a podle Macíka byla hodně drsná. Tentokrát po dobrodružné jízdě dojela do cíle na druhém místě a bez jediné funkční pneumatiky. „Když praskla první pneumatika, vyměnili jsme ji. Druhá se roztrhla tak, že se z ní sloupl celý vzorek a utrhl bočnici. Takže jsme ji vyměnili. A pak jsme udělali třetí pneumatiku. Logicky už nám žádná náhradní nezbyla. Takže jsme nandali zpátky tu, která se předtím celá oloupala. Byl to v podstatě takový buřtík, zbytky vzorku jsme z něj ořezali rozbruskou. A plíživým tempem jsme se sunuli k cíli. Zhruba rychlostí 60 km za hodinu. Ale doplížili jsme se. A to je hlavní. Jsme v cíli,“ hlásil navigátor František Tomášek a dodal, že než došly pneumatiky, jejich kamion Čenda se pěkně předháněl s Gertem Huzingem.

Video: Skvělý start v Maroku! Macík ovládl úvodní prolog

Výhodou předposlední etapy je, že kromě pneumatik se kamion zdá být v pořádku a mechanici se tak zřejmě budou muset postarat jen o kosmetické úpravy. Martin Macík zatím hájí vedoucí pozici v poli kamionů. Jízda Rallye du Maroc ale pokračuje. Závodníci mají před sebou ještě dvě závěrečné etapy. Do cíle maratonští jezdci doputují ve čtvrtek 6. října.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmartinmacikjr%2Fvideos%2F381359920742578%2F&show_text=false&width=380&t=0" width="380" height="476" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>